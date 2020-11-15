سماح إبراهيم وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية خلفا لعاطف سلامة

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، قرار بتكليف سماح محمد إبراهيم عبد الله والتى كانت تعمل كبير معلمين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، للعمل وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، لمدة عام أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة أيهما أقرب، خلفا لعكاف سلاة الذى كان يشغل المنصب بالقليوبية.

وكان قد أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، قرار بنقل طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ليكون وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، وتكليف السيد الفيومى مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط لتولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

وأكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على ضرورة الانتهاء من كافة الصيانات التى تتم داخل المدارس قبل بدء العام الدراسى الحالى، بالإضافة إلى دهان الأسوار فى جميع المدارس، وعدم كتابة أى عبارات دعائية للانتخابات أو كتابة إعلانات للسناتر ومراكز الدروس الخصوصية عليها.

وشدد "عجلان"، على جميع مديرى الإدارات بالتنبيه على مديرى المدارس بدهان كل الأسوار لإزالة أى عبارات دعائية مكتوبة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وحضره عاطف سلامة وكيل المديرية، ومديرى الإدارات ومديرين العموم والوكلاء لمناقشة آخر الاستعدادات والتجهيزات لبدء العام الدراسي الجديد.