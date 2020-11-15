اليوم السابع
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سلطنة عمان تعيد فتح 3 آلاف مسجد للصلوات الخمس اليوم

الأحد، 15 نوفمبر 2020 10:02 ص
سلطنة عمان تعيد فتح 3 آلاف مسجد للصلوات الخمس اليوم مسجد - ارشيفية
وكالات

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أعلنت سلطنة عمان إعادة افتتاح أكثر من 3 آلاف جامع، اليوم الأحد، للصلوات الخمس فقط دون صلاة الجمعة، في إطار تحفيف القيود وعودة الحياة الطبيعية، وفقاً لقرار اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
 
وجاء قرار اللجنة بإعادة فتح الجوامع والمساجد التي لا تقل سعتها عن 400 مصل للصلوات الخمس فقط - ولا يشمل ذلك صلاة الجمعة - ابتداءً من يوم الأحد 15 نوفمبر الجاري، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:
 
تجنب المصلي الذهاب إلى الجامع أو المسجد في حالة وجود أعراض الإصابة بمرض كوفيد 19 لديه أو لدى أحد أفراد أسرته أو مخالطيه.
فتح الجوامع والمساجد وقت الأذان ولمدة لا تزيد على 25 دقيقة تشمل الأذان والصلاة والخروج من المسجد.
رفع المصاحف والكتب وعدم استخدامها من المصلين.
إغلاق جميع برادات المياه، وإغلاق دورات المياه بصفة تامة.
ضرورة إحضار المصلين سجاداتهم الخاصة.
التزام جميع المصلين بتعقيم اليدين بانتظام قبل دخول الجامع أو المسجد وعند الخروج منه، وضرورة ارتداء الكمامات طيلة فترة وجودهم داخل الجامع أو المسجد.
ضرورة التباعد بين المصلين أثناء الصلاة بما لا يقلّ عن متر ونصف المتر.
إشراف وكلاء الجوامع والمساجد والقائمين عليها على التزام الجميع بالضوابط المذكورة أعلاه، وغيرها من التدابير الاحترازية المحددة في الدليل الاسترشادي والإجرائي لتجهيز المساجد الصادر عن وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالسلطنة.
 

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