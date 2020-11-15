رفع مياه الأمطار بالطريق الدولى الساحلى في مطروح.. صور

مطروح فريق المحافظات

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، جهود مدن المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى سحب وشفط تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولى الساحلى وبمداخل المدن لتيسير حركة المواطنين والسيارات.

وكثف مركز مدينة الحمام برئاسة وجيه عبد الرازق وإشراف رمضان الباجورى نائب رئيس المدينة جهود سحب تراكمات مياه الأمطار مع الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية بـ3 سيارات كسح وموتور شفط مياه حيث تم كسح مياه الأمطار من الطريق الدولى الساحلى وشوارع المدينة الفرعية وجارى العمل على كسح مياه الأمطار من أماكن تجمعها لتيسير سير العملية المرورية.

كما استمرت جهود مدينة الضبعة رئاسة العميد محمد فوزى رئيس المدينة فى سحب مياه الامطار خاصة بالمناطق التى شهدت سقوط أمطار غزيرة بقرى الضبعة ومنها قرية جلال حيث تم سحب تراكمات مياه الأمطار من شارع الفتح.

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم باستمرار المتابعة الميدانية بمدن المحافظة لصرف تراكمات مياه الأمطار أولاً بأول مع حالة الطقس غير المستقرة والمتابعة على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وتكاتف جميع الجهود للجهات المعنية.