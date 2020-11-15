بغداد (أ ش أ)

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الأحد، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، ضمان وجود رقابة دولية على الانتخابات.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء - أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - أن الكاظمي استقبل، اليوم، بلاسخارت وتم خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة لإقامة الانتخابات المبكرة في العراق في يونيو المقبل، وضمان المراقبة الدولية لها، لضمان انتخابات شفافة وعادلة ونزيهة، تحقق تطلعات الشعب العراقي. وأضاف البيان أنه تم أيضا مناقشة ملف النازحين والجهود الحكومية والأممية المبذولة، لحسم هذا الملف بالشكل الذي يضمن عودة سريعة لجميع النازحين، وينهي معاناتهم ويحفظ كرامتهم.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، جدد اليوم الأحد، التزام الحكومة بموعد الانتخابات المقرر في السادس من شهر يونيو 2021.

وقال الكاظمي - خلال استقباله أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحسب بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "إن الانتخابات المبكرة هي مهمة حكومتنا ومطلب الشعب وثورته".

وأضاف مخاطباً أعضاء المفوضية :"ما تحتاجونه من متطلبات لإجراء الانتخابات بموعدها أطلبوه الآن، ليتم عرضها أمام مجلس الوزراء في أقرب جلسة، لكي يتم إقرار كل مطالبكم التي تؤدي لإجراء هذه المهمة التاريخية لحكومتنا".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المجلس أصدر توجيهاته إلى جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بتذليل العقبات والإجراءات أمام مفوضية الانتخابات، داعياً المواطنين إلى "تحديث سجل الناخبين والمشاركة الواسعة في الانتخابات".



