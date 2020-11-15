رئيس جيش تحرير السودان يدعو بعد وصوله البلاد إلى نبذ العنف

كتب سمير حسنى

قال منى أركو مناوي، رئيس جيش تحرير السودان، إن الوضع السياسي في السودان دخل في محيط الحريات بعد سقوط النظام السابق، داعيا إلى ضبط الحريات كما يليق للعبور بالسودان إلى المحطة الأخيرة وهى المحطة الديمقراطية.

وأضاف رئيس تحرير جيش تحرير السودان، في مؤتمر صحفى عقب عودة الجبهة الثورية إلى العاصمة الخرطوم:" مشاكسات كثيرة فى الشارع السودانى تصل الى العنف احيانا وهذه مسؤولية الشعب والقادة السياسيين ، ويجب علينا أن نترك هذه المشاكسات..إن هذا الجيل لديه طموحات ورغبات غير التي كانت موجودة في الساحة السياسية السودانية قبل ذلك..يجب التعامل مع الحريات بطريقة مهذبة حتى نعبر ببلادنا بر الأمان".

ووصل اليوم إلى مطار الخرطوم الدولي رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، وعدد من قيادات الحركة بعد التوقيع على إتفاق السلام مؤخرا بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان.

وكان في استقباله بمطار الخرطوم عضوا مجلس السيادة محمد حسن التعايشي ورجاء نيكولا، ووزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، والناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، ورئيس فريق الوساطة لسلام جوبا توت قلواك، وعدد من قيادات أطراف السلام والقيادات السياسية.