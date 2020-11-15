اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 نوفمبر 2020 01:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس جبهة تيجراى: لدينا صواريخ بعيدة المدى وسنستخدمها عند الضرورة

الأحد، 15 نوفمبر 2020 12:33 م
رئيس جبهة تيجراى: لدينا صواريخ بعيدة المدى وسنستخدمها عند الضرورة زعيم جبهة تيجراى
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف دييرتسيون جيبريمكاييل، رئيس جبهة تيجراي، عن امتلاك الجبهة صواريخ بعيدة المدى، متعهدا باستخدامها عند الضرورة، واتهم رئيس جبهة تيجراي، في تصريحات أوردتها قناة العربية الإخبارية، إريتريا بحشد فرقا عسكرية على حدود الإقليم، مؤكدا القدرة على الصمود في الحرب الحالية حتى النهاية.

 

كان زعيم منطقة تيجراي الإثيوبية قال إن قواته تقاتل قوات إريترية إلى جانب القوات الإثيوبية "على عدة جبهات" خلال الأيام القليلة الماضية.

 
وأوضح زعيم منطقة تيجراي الإثيوبية إن قواته قصفت مطار العاصمة الإريترية أسمرة ليل السبت، مؤكدا أن قواته لم تقصف مدينة مصوع الإريترية.
 
 
وقال زعيم منطقة تيجراي الإثيوبية إن قواته تقاتل "16 فرقة" من فرق الجيش الإريتري.

 


جبهة تيجراى

اثيوبيا

تيجراى

إقليم تيجراي

العنف في اثيوبيا

زعيم جبهة تيجراى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير خارجية إثيوبيا يؤكد استمرار العملية العسكرية في تيجراى

الأحد، 15 نوفمبر 2020 11:00 ص

رويترز: زعيم منطقة تيجراى الإثيوبية يؤكد قصف قواته لمطار العاصمة الإريترية أسمرة

الأحد، 15 نوفمبر 2020 08:37 ص

صور العالم هذا المساء.. أنصار ترمب يتجمعون في واشنطن اعتراضا على نتائج الانتخابات.. البحرية السعودية تُعوم كورفيت "سفينة جلالة الملك الدرعية".. إثيوبيون يعبرون النهر إلى السودان هربا من الحرب في تيجراي

السبت، 14 نوفمبر 2020 09:30 م

صور.. إثيوبيون يعبرون النهر إلى السودان هربا من الحرب في تيجراي

السبت، 14 نوفمبر 2020 07:53 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة