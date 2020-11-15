اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 نوفمبر 2020 01:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة طنطا: المبانى الجديدة بالمدن الجامعية تستوعب 2000 طالب

الأحد، 15 نوفمبر 2020 01:31 م
رئيس جامعة طنطا: المبانى الجديدة بالمدن الجامعية تستوعب 2000 طالب رئيس جامعة طنطا خلال تفقده المبانى الجديدة
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، صباح اليوم، بجولة تفقدية تابع خلالها الأعمال الإنشائية بالمباني الجديدة "أ - ب - ج" للمدن الجامعية بمجمع الكليات بسبرباى.

وأشاد رئيس الجامعة خلال جولته بمعدل الإنجاز وحسن سير العمل بالمواقع الإنشائية بالجامعة والالتزام بمعايير الجودة والمواصفات القياسية لضمان تقديم خدمة متميزة للطلاب، موضحًا أن المباني الثلاثة الجديدة تقع على مساحة 3 آلاف متر بطاقة استيعابية 2000 طالب.

كما تفقد الدكتور عماد عتمان الأعمال الإنشائية بالمبنى التعليمى للأنشطة الطلابية الجديد بكلية الآداب، حيث كان في استقباله الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، مشيراً إلى أن المنشآت الجديدة تأتي في إطار الخطة التي تتبناها جامعة طنطا في سبيل الارتقاء بالبنية التحتية وتطوير منشآتها لتقديم أفضل خدمة تعليمية وبحثية ومجتمعية.

 


اخبار عاجله

اخبار مصر

اخبار مصريه

اخبار المحافظات

جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

المدن الجامعية بجامعة طنطا

انشاءات جامعة طنطا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة