رئيس إقليم كردستان العراق يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لحل الخلاف مع بغداد

كتب أحمد عرفة

طالب مسعود بارزانى رئيس إقليم كردستان العراق، منظمة الأمم المتحدة بالتدخل لحل الخلاف مع بغداد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود بارزاني أهمية استمرار الحوار بين بغداد وأربيل في إطار الدستور لحل الملفات العالقة بينهما.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح بيان لمكتب رئيس البرلمان العراقى، أن لقاء جمع الحلبوسي وبارزاني في أربيل وبحث مجمل الأوضاع والتطورات السياسية في البلاد، وضرورة فرض القانون وهيبة الدولة، وتوفير الأجواء المناسبة واستكمال جميع المستلزمات لإجراء انتخابات حرة تعبر عن إرادة المواطن.