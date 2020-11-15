حملة تطهير ليلية لمنزل محمد صلاح بعد إعلان إصابته بكورونا.. صور

الغربية - مصطفى عادل

نفذ مجلس مدينة بسيون بمحافظة الغربية برئاسة منى صالح رئيس المدينة، حملة تطهير ليلية لمنزل اللاعب الدولي محمد صلاح والشارع الذى يقع به المنزل، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقامت الحملة بتطهير المنزل من الداخل والجراج والمدخل الجانبي للمنزل، كما تم تطهير الشارع والمنازل المحيطة به.

كانت مني صالح رئيس مدينة بسيون قد قادت، حملة تطهير صباحية مكبرة بقرية نجريج مركز بسيون، مسقط رأس اللاعب محمد صلاح بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ودفعت الأجهزة الأمنية بفرق لتطهير منازل القرية خاصة منازل المخالطين له في حفل زفاف شقيقه نصر، واستخدام الكلور والمطهرات لتعقيم وتطهير المنازل.



بدء حملة التطهير



تطهير منزل صلاح



جانب من التطهير