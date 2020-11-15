حكاية أرض جرداء بكفر الشيخ تتحول لأكبر محطة كهرباء تضخ ضعف إنتاج السد العالى

كفر الشيخ – محمد سليمان

تعددت المشروعات القومية العملاقة التى شيدت بمحافظة كفر الشيخ فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وكافة المشروعات القومية التى أقيمت خلال 6 سنوات حولت مواقع جرداء وأراضى دولة مهملة لا تستغل ومنها ما يستغل فى الهجرة الغير شرعية، لتنطلق منها رحلات الموت، ولكن إقامة الرئيس لتلك المشروعات حولها من مصدر موت لمصدر رزق ليس للآلاف من الشباب ولكن رزق ومورد لمصر زادت من الدخل القومي.

ومن بينها تحول أرض وعرة مجاورة للبحر المتوسط لا تتناسب لإقامة محطة كهرباء عملاقة، لموقع متميز للمحطة بعد علاج للتربة، لتكون شاهداً على تحدى كبير لرجال مصر من مهندسين وفنيين وعمال، ليكون إنشاء محطة كهرباء البرلس، شاهد عيان على أكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بالشرق الأوسط، بقدرة 4.800 ميجا وات، وهى تقع على مسافة 16 كيلومتراً من ميناء البرلس على مساحة 250 فدان، بتكلفة 2.2 مليار يورو، وتضخ فى الشبكة الموحدة لكهرباء مصر بخبرة ألمانية مصرية، وتتضمن تشغيل 5 مولدات بالغاز الطبيعي.

فتم وضع حجر الأساس لتنفيذ محطة كهرباء البرلس يوم 30 سبتمبر 2015، وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المرحلة الأولى من محطة كهرباء البرلس عبر الفيديو كونفرانس فى 2 مارس 2017، بطاقة إنتاجية 1600 ميجاوات، وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، المرحلة الثانية لتضخ كامل طاقتها فى 24 يوليو 2018.

وتحتوى المحطة على 12 مدلولاً تم تركيبهم على عدة مراحل، وتم تنفيذها خلال 33 شهرًا فقط بدلاً من 7 سنوات، والمحطة ضمن 3 محطات تعاقدت عليها وزارة الكهرباء مع شركة سيمنز، ووزن التوربين الواحد حوالى 500 طن.

وفرت المحطة خلال مراحل انشائها 9 آلاف عامل ومهندس وفنى للانتهاء منها فى 33 شهرا فقط، وعدد ساعات العمل بها لإنجازها فى وقت قياسى بلغ 47 مليون ساعة عمل دون إصابات، وضمانا لحماية المحطة، ويكون لها سور واقى، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً حمل رقم 234 لسنة 2018 بتخصيص مساحة 21 فدان تعادل "88337 م مربع" من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة سور حول المحطة، والكوادر المصرية التى تعمل بها تلقت تدريبات لتشغيل المحطة بنسبة 100%

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن هذا المشروع العملاق من بين المشروعات التى أنجزت فى وقت قياسى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى المحافظة،وهو من أكبر سلسلة توليد فى تاريخ محطات الكهرباء، وتم تجهيزه بأحدث نظم التشغيل العالمية، وحصل على العديد من الجوائز، منها شهادة إنجاز 47 مليون ساعة عمل دون حوادث، وجائزة أحسن مشروع بنية تحتية، والمركز الثانى الصاعد لجائزة مؤتمر Power Gen International لسنة 2017م،وجرى التنفيذ بتقنية التغطيس المستخدَمة لأول مرة فى مصر.

يذكر أن المشروع خلال إنشاءه وفر 9000 فرصة عمل، وعلى غرارها تم تطوير ميناء البرلس بتكلفة 35 مليون جنيه، ومد الرصيف الغربى إلى 124 متر بعمق 6 أمتار يستقبل السفن التجارية بالاضافة إلى عمله كميناء، لاستقبال السفينة الإنجليزية التجارية العملاقة " Rochefort "، قادمة من ميناء الإسكندرية محملة على متنها ( 12 )طرد أطوال بحمولة 1543 طنًا لمشروع محطة الكهرباء العملاقة بالبرلس.