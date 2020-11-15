حفظ التحقيقات فى حريق مبنى إدارى فى الجامع الأزهر لعدم وجود شبهة جنائية

كتب سليم على

قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، حفظ التحقيقات في حريق مبنى إداري في الجامع الازهر؛ لعدم وجود شبهة جنائية. واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من العاملين في الجامع للوقوف علي ملابسات الحادث، وأكدوا أنهم فوجئوا بتصاعد النيران من الطابق العلوي وحاولوا السيطرة عليها وطلبوا قوات الحماية المدنية.

وكشفت التحقيقات أن مكان الحريق يجري به بعد الأعمال والترميمات وطلبت النيابة استدعاء العاملين به لسؤالهم، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل الجامع الأزهر، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وإخماد الحريق دون وقوع إصابات.

وتشدد إدارة الحماية المدنية على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.