اليوم السابع
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حاكم ولاية أوهايو الأمريكية: على إدارة ترامب البدء بتسليم السلطة لفريق بايدن

الأحد، 15 نوفمبر 2020 07:33 م
حاكم ولاية أوهايو الأمريكية: على إدارة ترامب البدء بتسليم السلطة لفريق بايدن ترامب وبايدن
كتب أحمد عرفة

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قال حاكم ولاية أوهايو الجمهورى مايك ديواين لشبكة سى أن إن الأمريكية: علينا الثقة بنظامنا القضائى والانتخابى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف حاكم ولاية أوهايو الجمهورى، أن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب لديه الحق القانونى فى الطعن بنتائج الانتخابات، موضحا أن على إدارة دونالد ترامب البدء بتسليم السلطة لفريق بايدن.

وأوضح حاكم ولاية أوهايو الجمهورى، أنه يجب أن يتم انتقال السلطة بموازاة حملة دونالد ترامب القضائية، متابعا: بناء على ما نعرفه من الواضح أن بايدن هو الرئيس المنتخب، ولافتا إلى أن عملية انتقال السلطة هى من أجل الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع حاكم ولاية أوهايو الجمهوري: أقول لكلا الجانبين أن من حق ترمب الذهاب للمحكمة.

 


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انتخابات

امريكا

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