حاكم دبى: اعتمدنا اليوم منح الإقامة الذهبية للمقيمين لمدة 10 سنوات لبعض المهن

وكالات الأنباء

قال محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم على تويتر، إنه تم اعتماد منح الإقامة الذهبية للمقيمين لمدة 10سنوات للفئات التالية : جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة، كافة الأطباء، المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والالكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر.

وأضاف أنه سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الإصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم وهذه دفعة أولى ستتبعها دفعات والعقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات