جارديان: ضغوط على ترامب لبدء المرحلة الانتقالية بعد تزايد إصابات كورونا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن البيت الأبيض يتعرض لضغوط متزايدة من قبل الرئيس المنتخب جو بايدن، فضلاً عن كبار الجمهوريين وخبراء الصحة، للسماح ببدء محادثات انتقالية وسط تصاعد مرعب فى حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي يدفع أنظمة المستشفيات فى جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى حافة الانهيار.

ورغم أن دونالد ترامب أصر على أنه لن يعترف بالهزيمة - على الرغم من تغريدة أن بايدن "فاز" فى الانتخابات - قال رون كلاين ، رئيس موظفي بايدن، يوم الأحد، إنه من الضرورى أن يبدأ "انتقال سلس" بسرعة، بالنظر إلى خطورة الوباء .

وقال لبرنامج لقاء مع الصحافة على شبكة "إن بى سى"، إن لجنة كوفيد الاستشارية التابعة لبايدن لا تزال معطلة حيث لا تستطيع التحدث إلى مسئولى الصحة في الحكومة الأمريكية بما فى ذلك فريق عمل البيت الأبيض بقيادة نائب الرئيس مايك بنس.

وبموجب قواعد الانتقال المتبعة بشكل روتينى على مدار الستين عامًا الماضية، كان من المفترض أن تصدر إدارة الخدمات العامة (GSA) خطاب "تأكيد" يعلن فوز بايدن فى انتخابات 3 نوفمبر ، مما يسمح بالاتصال بين الإدارات الصادرة والواردة.

لكن مع استمرار رفض ترامب التنازل ، حيث يزعم على تويتر أن "الانتخابات مسروقة"، لم يتم إصدار مثل هذه الرسالة.

قال كلاين: "لسوء الحظ ، حتى نحصل على تأكيد إدارة الخدمات العامة الذي يسمح لنا بالاتصال بالمسؤولين الحكوميين ، لا يمكننا إجراء أي اتصالات".

قال كلاين، الذى يحمل أسلوبه في التعامل مع فيروس كورونا وزنه نظرًا لتنظيمه الناجح للاستجابة الفيدرالية باسم "قيصر الإيبولا" في عام 2014، إن حظر الاتصالات كان مدمرًا بشكل خاص حول الاستعدادات للقاح، ارتفعت الآمال هذا الأسبوع عندما أعلنت شركة فايزر وبيونتيك أن مرشحها فعال بنسبة 90٪ فى حماية الناس من العدوى.

قال البيت الأبيض إن حوالى 20 مليون جرعة من اللقاح يمكن أن تكون جاهزة للتوزيع على الفئات السكانية الضعيفة مثل كبار السن في دور رعاية المسنين بحلول نهاية ديسمبر.

وقال كلاين إن الفريق الانتقالي لبايدن سيلتقى مع شركة فايزر ومنتجين آخرين هذا الأسبوع، لكنه أضاف: "القضية الأكبر هى آلية التصنيع والتوزيع - وإخراج هذا اللقاح، اللقاحات لا تنقذ الأرواح، واللقاحات تنقذ الأرواح - إنها مشكلة لوجستية ضخمة".