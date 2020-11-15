اليوم السابع
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الأحد، 15 نوفمبر 2020 01:12 م
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تعرف على اسم لقاح فايزر وبيونتك المضاد لكورونا

الأحد، 15 نوفمبر 2020 01:00 م
تعرف على اسم لقاح فايزر وبيونتك المضاد لكورونا لقاح كوفيوتى
هند عادل

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منذ بدء الإعلان عن لقاح كورونا المحتمل الذى تنتجه شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية، والذي اجتاز بنجاح المرحلة الثالثة من التجارب بنسبة 90%، وتساءلت العديد من وسائل الإعلام العالمية عن اسم اللقاح المحتمل، وقد كشفت صحيفة تليجراف البريطانية أنه من المرجح أن يحمل اسم "كوفيوتي" (Covuity)، وقالت الصحيفة، إن الطلب الذي تقدمت به الشركتان لتسجيل العلامة التجارية للقاح في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، يحمل هذا الاسم (Covuity).

كما أشارت إلى أن الشركتين سجلتا بالفعل هذه التسمية في الموقع الإلكتروني الذي سيكون مخصصا لهذا اللقاح تحت هذا العنوان "covuity.com".

ومن بين الأسماء المحتملة الأخرى للقاح ضد فيروس كورونا "رناكسكوفي" (Rnaxcovi) و"كوفيميرنا" (Kovimerna و"كوميرناتي"، (Comirnaty)، وفقا للصحيفة.

تجدر الإشارة إلى أنه في التاسع من نوفمبر الجاري، أصدرت شركتا "فايزر" و"بيونتك" نتائج تجارب المرحلة الثالثة للقاح الذي عملتا على إنتاجه، ووفقا لبياناتهما، نجح اللقاح في التقليل من خطر الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 90%.

وفي وقت لاحق أعرب مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن أمله بالحصول على لقاح لفيروس كورونا في نهاية هذا العام، معتبرا أن لقاح فايزر واعد للغاية. 


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