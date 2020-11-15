تسجيل 72 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى موسكو

كتب أحمد عرفة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 72 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو، مقابل 75 أمس السبت.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا فى موسكو أن عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 72 حالة، مقابل 71 فى إحصائية الأربعاء، و70 في بيانات الخميس، و69 الجمعة، و75 السبت.

وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا فى موسكو، أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت إلى 7859 شخصا، بعد أن كانت 7787 في الإحصائية السابقة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشى فيروس كورونا فى روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 510214 إصابة مؤكدة، بينها 367613 حالة شفاء.