تركيا تسجل 3223 إصابة جديدة و89 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في تركيا تسجيل 3223 إصابة جديدة و89 وفاة فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة - في بيان ، وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد - أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 414 ألفًا و278 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 11 ألفًا و507 وفيات .
وكان وزير الصحة التركي قد أكد، في وقت سابق، بلوغ جائحة كورونا المستجد في البلاد ذروتها الثانية، حيث سجلت الأجهزة الصحية التركية أكبر عدد من الإصابات بالفيروس والوفيات الناجمة عنه خلال الـ6 أشهر الأخيرة.
تركيا تسجل 3223 إصابة جديدة و89 وفاة بفيروس كوروناالأحد، 15 نوفمبر 2020 07:40 م
كورونا فى تركيا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة في تركيا تسجيل 3223 إصابة جديدة و89 وفاة فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.
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