اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 نوفمبر 2020 08:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تركيا تسجل 3223 إصابة جديدة و89 وفاة بفيروس كورونا

الأحد، 15 نوفمبر 2020 07:40 م
تركيا تسجل 3223 إصابة جديدة و89 وفاة بفيروس كورونا كورونا فى تركيا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة في تركيا تسجيل 3223 إصابة جديدة و89 وفاة فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية. 
وذكرت الوزارة - في بيان ، وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد - أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 414 ألفًا و278 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 11 ألفًا و507 وفيات . 
وكان وزير الصحة التركي قد أكد، في وقت سابق، بلوغ جائحة كورونا المستجد في البلاد ذروتها الثانية، حيث سجلت الأجهزة الصحية التركية أكبر عدد من الإصابات بالفيروس والوفيات الناجمة عنه خلال الـ6 أشهر الأخيرة.


تركيا

كورونا

كورونا فى تركيا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة