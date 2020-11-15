تركى آل الشيخ يهدى أغنية "بنت أبوها" للشيخ طحنون بن زايد بمناسبة زواج ابنته .. فيديو

كتب عماد صفوت

نشر المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه بموقع تويتر أغنية بعنوان "بنت أبوها" من كلماته وغناء راشد الماجد وألحان نواف عبد الله وأهداها للشيخ طحنون بن زايد.

وكتب المستشار تركى آل الشيخ : "إهداء لأخى الكبير سمو الشيخ طحنون بن زايد بمناسبة زواج بنتى الشيخة فاطمة بنت طحنون بن زايد.. جعل الله أيامكم فى بلدى الإمارات الغالية كلها أفراح ومسرة.. من سعودى بقلب إماراتى" .