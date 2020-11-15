ترامب: فوز بايدن تحقق بانتخابات مزورة لم يُسمح فيها بمراقبة التصويت

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن منافسه جو بايدن فاز بالانتخابات الرئاسية بالتزوير والتلاعب في عملية التصويت ومراقبة الانتخابات، وغرد ترامب عن فوز بايدن، قائلاً: "فاز لأن الانتخابات كانت مزورة.. لا يُسمح بمراقبة التصويت، التصويت كان مجدول من قبل شركة Radical Left المملوكة للقطاع الخاص، وDominion، ذات السمعة السيئة والمعدات التي لم تكن مؤهلة حتى في تكساس التي فزت بها كثيرًا".

ترامب على تويتر

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى وجود الكثير من الأدلة التي توثق حدوث تزوير واسع خلال الانتخابات الرئاسية في ولايات ميشيجان وبنسلفانيا وجورجيا وغيرها، وغرد ترامب على حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "هناك أدلة هائلة على انتشار تزوير واسع النطاق للناخبين في وجود دليل قاطع على عدم السماح لمراقبي الاقتراع الجمهوريين والمراقبين بالتواجد في غرف عد الاقتراع. في ميشيجان وبنسلفانيا وجورجيا وكلها مخالف للدستور".

وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على تويتر قائلا: "مئات الآلاف من الناس يظهرون دعمهم في العاصمة ولن يرشحوا انتخابات مزورة وفاسدة"، في إشارة منه إلى مؤيديه الذين اجتمعوا في واشنطن العاصمة اعتراضا على نتائج الفرز في الولايات .

وفي وقت سابق، أعلن دان باتريك نائب حاكم ولاية تكساس الأمريكية استعداده لتخصيص مليون دولار من حسابه الانتخابي، لتشجيع المواطنين على فضح تزوير الانتخابات في أي مكان في البلاد، وأضاف باتريك في حديث نقلته قناة "سي بي اس نيوز": "أي شخص يقدم معلومات تؤدي إلى توقيف وإدانة بتهمة تزوير قوائم الناخبين سيحصل على 25 ألف دولار على الأقل".

ويرى باتريك أنه بهذه الطريقة يدعم جهود الرئيس دونالد ترامب، وهو أمر مهم للحفاظ على الديمقراطية في الولايات المتحدة واستعادة الثقة في الانتخابات المستقبلية.