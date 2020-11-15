تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع رياضى ترفيهى بدمياط الجديدة

دمياط معتز الشربينى

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص قطعة أرض فى موقع فريد على ساحل البحر المتوسط بمدينه دمياط الجديدة لإقامه أول مشروع رياضى ترفيهه فندقًى بالمدينة لصالح شركه رياضية.

وقد صرح المهندس محمد رجب رئيس جهاز مدينه دمياط الجديده والمشرف على مدينه المنصورة الجديدة، أن هذه الخطوة تاتى فى إطار دعم ومسانده جهاز المدينة للقطاع الرياضي لنشر الثقافة والوعي الرياضى بين ابناء الشعب المصرى

ويأتى هذا المشروع، كإضافة قوية لخطه المدينة للتوسع فى قطاعات الرياضة والتعليم وإنشاء المزيد من المدارس والجامعات والأندية والتى تتواكب مع سياسة الدولة المصرية فى جعل الشباب اولى اهتماماتها

يذكر أن مدينه دمياط الجديدة تتقدم بخطى ثابته لحجز مكانه مميزه على خريطته السياحة الترفيهية والرياضية فى مصر.