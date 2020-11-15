اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 نوفمبر 2020 11:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع رياضى ترفيهى بدمياط الجديدة

الأحد، 15 نوفمبر 2020 10:54 م
تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع رياضى ترفيهى بدمياط الجديدة محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص قطعة أرض فى موقع فريد على ساحل البحر المتوسط بمدينه دمياط الجديدة لإقامه أول مشروع رياضى ترفيهه فندقًى بالمدينة لصالح شركه رياضية.

وقد صرح المهندس محمد رجب رئيس جهاز مدينه دمياط الجديده والمشرف على مدينه المنصورة الجديدة، أن هذه الخطوة تاتى فى إطار دعم ومسانده جهاز المدينة للقطاع الرياضي لنشر الثقافة والوعي الرياضى بين ابناء الشعب المصرى 

ويأتى هذا المشروع، كإضافة قوية لخطه المدينة للتوسع فى قطاعات الرياضة والتعليم وإنشاء المزيد من المدارس والجامعات والأندية والتى تتواكب مع سياسة الدولة المصرية فى جعل الشباب اولى اهتماماتها

يذكر أن مدينه دمياط الجديدة تتقدم بخطى ثابته لحجز مكانه مميزه على خريطته السياحة الترفيهية والرياضية فى مصر.


دمياط

اخبار دمياط

دمياط الجديدة

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ دمياط تتفقد آخر تجهيزات مبنى العيادات الخارجية والغسيل الكلوى بالمستشفى العام

الأحد، 15 نوفمبر 2020 04:20 م

محافظ دمياط تتفقد مشروع إسكان "شطا 2" بتكلفة 156 مليون جنيه.. صور

الأحد، 15 نوفمبر 2020 02:37 م

محافظ دمياط تشدد على الإرتقاء بمستوى النظافة وتطهير الترع والمصارف

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 03:01 م

محافظ دمياط تتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة عزبة البرج

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 02:10 م

محافظ دمياط تترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة وتوجه بتذليل العقبات للمستثمرين

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 03:37 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة