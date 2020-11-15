تحرير 1680 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم - السيد فلاح

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد عماد سرحان مدير إدارة المروروالعقيد محمد سليمان رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1680 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 477 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125"، و63 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات وفاميه، و82 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز13 سيارة بدون ترخيص وبدون لوحات و273 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و38 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وتحرير 64 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية، و64 مخالفة بيئة، وتحرير37 مخالفة خط السير، و36 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و61 مخالفة عدم صلاحية الإطارات والفرامل والأنوار، وسحب 80 رخصة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 9 دراجات نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و23 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق، و31 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و71 مخالفة مواقف عشوائية، و32 مخالفة طمس لوحات معدنية، و39 مخالفة تحميل ركاب بالأجر، و79 مخالفة عدم ارتداء الكمامة، وتحرير 41 مخالفة زيادة التعريفة، و63 مخالفة تجاوز سرعة "ردار".