اليوم السابع
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تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على رضيع بمحيط مستشفى فى بولاق الدكرور

الأحد، 15 نوفمبر 2020 05:44 م
تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على رضيع بمحيط مستشفى فى بولاق الدكرور طفل رضيع - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على طفل رضيع، ملقى بمحيط إحدى المستشفيات فى بولاق الدكرور، وجارى فحص كاميرات المراقبة، المحيطة بمكان العثور على الطفلة، للتوصل لهوية المسئول عن تركه، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على طفل رضيع بأحد شوارع بولاق الدكرور، وذكر شهود عيان أنه تم العثور على الطفل بمحيط مستشفى، حيث كان فى حالة بكاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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