تأجيل محاكمة خفير بتهمة ترويج الحشيش بحلوان لجلسة 3 فبراير

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، تأجيل محاكمة متهم بترويج مخدر الحشيش، بمنطقة حلوان لجلسة 3 فبراير المقبل.

وأسندت النيابة للمتهم "فرج. خ"، خفير، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بدائرة قسم حلوان بقصد الاتجار.

وأوضح معاون مباحث قسم حلوان، أن طبقاً لتحرياته التى أكدت قيام المتهم بترويج المواد المخدرة، استصدر أخراً بضبط المتهم وتفتيشه، وبضبط المتهم وتفتيشه عثر على كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.