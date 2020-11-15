بومبيو: الإيرانيون خرجوا ضد نظام فاسد أهدر ثروات شعبه لينفق على الإرهاب

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: قبل عام من اليوم خرج الإيرانيون ضد نظام فاسد أهدر ثروات شعبه على الإرهاب الخارجى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وقبلها أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عزم الولايات المتحدة الأمريكية تشديد عقوباتها ضد إيران الأسبوع المقبل على خلفية القمع السياسى الذي يمارسه النظام الإيرانى ضد معارضيه، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق نفت إيران، تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز، أفاد بأن عميلين إسرائيليين قتلا عبد الله أحمد عبد الله، الشهير بأبو محمد المصري، الرجل الثاني في تنظيم القاعدة على أراضيها بإيعاز من الولايات المتحدة.