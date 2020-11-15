بعد تسجيل مسرب لها.. ميلانيا ترامب "مضطرة" لأداء تقليد شهير بالبيت الأبيض لآخر مرة

كتبت مريم بدر الدين

كشفت تقارير أمريكية أن ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ستقوم بتقليد شهير داخل البيت الأبيض للمرة الأخيرة، وذلك بعد خسارة زوجها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهو تزيين البيت الأبيض هذا العام من أجل احتفالات عيد الميلاد، وهو تقليد اعتادت كل "السيدات الأوائل" على فعله طوال عقود، وفقا لممثل عنها لموقع "tmz".

وكانت ستيفاني وولكوف، الصديقة السابقة لميلانيا ترامب كشفت في محادثة بينهما جرت في عام 2018 وقامت وولكوف بتسجيلها دون علم ترامب، أن الأخيرة انتقدت قيامها بتزيين البيت الأبيض لأعياد الكريسماس، حيث قالت في التسجيل الصوتي المسرب: "من يأبه بتزيين البيت الأبيض للكريسماس، ولكني ملزمة على فعله، صحيح"، وفقا لموقع سبوتنيك.

ولم تسلط وسائل الإعلام الأمريكية الضوء فقط على ردود فعل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعد خسارته للانتخابات التي فاز بها جون بايدن، بل أيضا سلطت الضوء على رد فعل زوجته التي لم تدلى بتصريحات إلا خلال الساعات القليلة الماضية وسط تأكيد من وسائل إعلام أجنبية أنها طالبت زوجها بالقبول بالهزيمة.

وقالت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن الشعب الأمريكي يستحق انتخابات عادلة.