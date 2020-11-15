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بارزانى: بغداد استغلت عدم إمكانية كردستان الحصول على قروض من الخارج

الأحد، 15 نوفمبر 2020 04:44 م
بارزانى: بغداد استغلت عدم إمكانية كردستان الحصول على قروض من الخارج مسعود بارزانى
كتب أحمد عرفة

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طالب مسعود بارزانى رئيس إقليم كردستان العراق، القوى السياسية فى العراق جميعه باتخاذ موقف حاسم وسريع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

 

وأضاف رئيس إقليم كردستان العراق، أن بغداد استغلت عدم إمكانية الإقليم الحصول على قروض من الخارج، متابعا: حاولنا كثيرًا حل مسألة المناطق المتنازع عليها مع بغداد.

 

ولفت مسعود بارزانى، إلى أن مصطفى الكاظمى رئيس الحكومة العراقية غير راضٍ عن القانون، مستطردا: "قررنا إرسال وفد من حكومة الإقليم للاجتماع بحكومة بغداد والوصول إلى حل".

 

وقال رئيس إقليم كردستان: اتفاقنا كان عقد اتفاق جديد نهاية العام بشأن النفط والمناطق المتنازع عليها والمنافذ الحدودية، موضحا أن هناك اتفاق جديد بشأن النفط والمناطق المتنازع عليها والمنافذ الحدودية من المفترض أن يعقد نهاية العام.


العراق

مسعود برزانى

بغداد

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