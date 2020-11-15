واشنطن (أ ش أ)

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 116 ألفا و716 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى تسجيل 917 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس.

وأضافت القناة الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت منذ بداية الجائحة أكثر من 10.8 ملايين حالة إصابة، وما يزيد عن 245 ألف حالة وفاة.

ورغم أن نيويورك لم تعد الولاية الأكثر تسجيلا للإصابات في الولايات المتحدة، فإنها مازالت الأكثر تسجيلا للوفيات بإجمالي 34 ألفا و10 حالات وفاة.

وتأتي خلف نيويورك من حيث عدد الوفيات كل من تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا ونيوجيرسي على الترتيب.أما من حيث الإصابات، فتأتي تكساس في الصدارة بواقع مليون و51 ألفا و922 إصابة، تليها كاليفورنيا ثم فلوريدا وإلينوي فنيويورك خامسة.

وتتجاوز حصيلة الوفيات الحالية التقديرات الأولية للبيت الأبيض، الذي توقع في أحسن الأحوال ما بين 100.000 و240.000 حالة وفاة.