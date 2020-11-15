اليوم السابع
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الوكيل الشرعى للإسكندرية الأزهرية يتفقد سير العمل بمعهد فتيات السيوف.. صور

الأحد، 15 نوفمبر 2020 04:04 م
الوكيل الشرعى للإسكندرية الأزهرية يتفقد سير العمل بمعهد فتيات السيوف.. صور الوكيل الشرعى للإسكندرية يتفقد معهد فتيات السيوف
الإسكندرية أسماء على بدر

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تفقد الشيخ خميس محمد، الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأحد، معهد فتيات السيوف الإعدادي الثانوي، وإدارة شرق التعليمية؛ لمتابعة سير العمل، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية، ورافقه الشيخ عصام فوزي مدير التعليم الثانوي، وبحضور الشيخ نشأت الصاوي مدير إدارة شرق، ومحمد عفيفي، وكيل الإدارة.

وأضاف البيان الصادر اليوم عن الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أنه تم تفقد الفصول الدراسية، وكما تم حضور حصة اقتصاد منزلي، وقيام الطالبات بتجهيز بعض الحلويات، وكما تابع الإجراءات الاحترازية، والتزام الجميع بها، والتأكد من مسايرة المعلمين لخطة توزيع المناهج.

وحث الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية الطالبات على الجد والاجتهاد، والمحافظة على نظافة الإيدي باستمرار، والحرص على التباعد داخل الفصول وخارجها؛ للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.
 
 
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الوكيل الشرعى للإسكندرية الأزهرية يتفقد معهد فتيات السيوف

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الوكيل الشرعى للإسكندرية الأزهرية يتفقد معهد فتيات السيوف
 
 

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