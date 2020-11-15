وأفادت البيانات الواردة من وزارة الصحة الهندية - حسبما نقلت قناة (إنديا تي في) الهندية - بأنه تم تسجيل 447 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 129 ألفا و635 وفاة.



وأشارت البيانات إلى أن 42 ألفا و156 شخصا تعافوا من الإصابة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس منذ بداية الجائحة وحتى الآن 8 ملايين و205 آلاف و728 شخصا.



فيما وصل عدد حالات الإصابة النشطة بالفيروس في الهند إلى 479 ألفا و216 حالة إصابة.