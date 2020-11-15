النمسا تعلن إجراء مسحات جماعية لكورونا للخروج من الإغلاق العام

كتب أحمد عرفة

أعلنت النمسا أنها ستجرى مسحات جماعية لفيروس كورونا المستجد بغرض الخروج من حالة الإغلاق العام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، سجلت وزارة الصحة النمساوية اليوم الأحد، 5665 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة خلال 24 ساعة، وذكرت وزارة الصحة - فى بيان اليوم - أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 203 آلاف و956 إصابة.. فيما بلغ عدد حالات الشفاء 125 ألفا و674 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل وفاة 1829 حالة منذ انتشار الجائحة.. لافتة إلى وجود 4178 حالة بالمستشفيات منهم 599 حالة في العناية المركزة.

وأوضحت أن أعلى الإصابات التي تم تسجيلها كان في العاصمة فيينا وبلغت 1106 حالات، يليها النمسا السفلى 1102 حالة، والنمسا العليا 1041، وتيرول 848 حالة.. بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 157 حالة.