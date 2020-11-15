وأشارت الوزارة إلى تسجيل وفاة 1829 حالة منذ انتشار الجائحة.. لافتة إلى وجود 4178 حالة بالمستشفيات منهم 599 حالة في العناية المركزة.

وأوضحت أن أعلى الإصابات التي تم تسجيلها كان في العاصمة فيينا وبلغت 1106 حالات، يليها النمسا السفلى 1102 حالة، والنمسا العليا 1041، وتيرول 848 حالة.. بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 157 حالة.



