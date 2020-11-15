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"النقض" تحدد 9 فبراير لنظر طعون المتهمين فى"خلية ميكروباص حلوان "

الأحد، 15 نوفمبر 2020 09:00 م
"النقض" تحدد 9 فبراير لنظر طعون المتهمين فى"خلية ميكروباص حلوان " محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان

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حددت محكمة النقض جلسة 9 فبراير المقبل ، أولى جلسات نظر طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية  "ميكروباص حلوان " التى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى مدينة حلوان جنوب القاهرة فى 9 يناير من عام 2016 وذلك علي الأحكام الصادرة  من دائرة الإرهاب بطره في حق المتهمين بالإعدام و السجن المشدد.
 
وتضمن أمر الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا ضد 32متهم ، أنهم خلال الفترة من 2015 حتى4 أكتوبر 2016 ، انضموا إلى جماعة محظورة  تعمل على منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعى بأنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، وقيام المتهمين الخامس عشر حتى الثالث والعشرين ، قدموا لبعض المتهمين مأوى وإخفاء الأسلحة النارية ونقل أوراق بها تعليمات لباقي الأعضاء المتهمين لتنفيذها، كما قام كل من المتهمين الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين وآخرين بإمداد جماعة أسست على خلال أحكام القانون بالأسلحة والذخائر والأموال .
 

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