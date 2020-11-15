المكسيك تجتاز حاجز المليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

رويترز

قالت وزارة الصحة بالمكسيك إنها سجلت 5860 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و635 وفاة مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و3253 إصابة و98259 وفاة.