المكسيك تجتاز حاجز المليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة بالمكسيك إنها سجلت 5860 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و635 وفاة مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و3253 إصابة و98259 وفاة.
وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المعلن.
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قالت وزارة الصحة بالمكسيك إنها سجلت 5860 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و635 وفاة مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و3253 إصابة و98259 وفاة.
وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المعلن.
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