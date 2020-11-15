المغرب يسجل 4966 إصابة جديدة بفيروس كورونا و62 حالة وفاة

كتب أحمد عرفة

أعلن المغرب عن تسجيل 4966 إصابة بفيروس كورونا المستجد و62 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 5875 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 288 ألفا و211 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، بأنه تم تسجيل 66 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4697 حالة، كما تم تسجيل 5744 حالة شفاء ليبلغ إجمالي حالات التعافي 234 ألفا و904 حالات.