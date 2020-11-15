المشدد 5 سنوات لفتاة بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه فى عين شمس

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات لفتاة بتهمة سرقة المواطنين بالاكراه، فى منطقة عين شمس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه اثناء جلوس المتهمة "س. ع" مع اصدقائها في مكان عام سرقت مبلغ مالي 2000 جنيه من حقيبة احدي صديقاتها ، وعند ملاحظة المجني عليها فقدان أغراضها اتهمت صديقاتها فانكر الجميع .

وأضافت التحقيقات أنه ظهر على المتهمة الارتباك والتوتر، وقامت بتعنيف المجني عليها وفرت هاربة، فوضعت المجني عليها خطة لكشفها وقامت بمراقبتها حتى شاهدتها تعطي المسروقات لاحد أقاربها وعند مواجهة المتهمة، قامت بتهديدها مشهرة في وجهها سلاح أبيض "مطواة"، حتى لا تكشف أمرها أمام الجميع، وتم ضبط المتهمة تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.