الكويت.. طائرات خاصة لنقل لقاح كورونا

كتب محمد جمال

فتح الحديث عن تحديات لوجستية، قد تواجه الكويت عند استيراد لقاح «فايزر» المضاد لـ«كورونا»، وأبرزها ضرورة حفظه في درجة حرارة 70 تحت الصفر، حالةً من الجدل في الأوساط المحلية، وبحسب صحيفة "القبس"فإن مصادر صحية مسؤولة حسمت هذا الجدل بتأكيدها أن وزارة الصحة لديها كل الاستعداد لاستيراد أي طعوم وفق الإجراءات التنظيمية المعمول بها، التي تضمن سلامة اللقاح.

وأوضحت المصادر أن استيراد أي لقاح يمر بمراحل عدة قبل وصوله مستودعات الصحة، ومنها خضوعه لنظام سلسلة التبريد cold chain، وهي عبارة عن سلسلة إمدادٍ ذات درجة حرارةٍ مضبوطة، تحافظ على مدى درجات الحرارة المطلوبة والمحددة، خلال نقله من مصنع الشركة إلى الجمارك في تلك الدولة، قبل شحنه ونقله للكويت.

وذكرت أن سلسلة التبريد تُستخدم للمساعدة في مد وضمان سلامة اللقاح أو الأدوية المصنعة والمواد الكيميائية، التي تنقل بطائرات مجهّزة لهذا الغرض، وبمجرد وصولها للبلاد تنقل إلى حاويات مبرّدة بدرجات حرارة يتم التحكم بها وفق الاشتراطات الصحية لحماية اللقاحات والأدوية المستوردة.

وحسب المصادر، فإن سلسلة التبريد من التدابير ذات الطبيعة التنظيمية والعملية، وهي أحد أهم مكونات تنظيم التحذيرات المناعية للأمراض المعدية، حيث إن اللقاحات المستخدمة حالياً تحتاج التزاماً صارماً بدرجات الحرارة أثناء التخزين والنقل والشحن.

وتابعت انه يتم بعد ذلك نقلها من المطار إلى مستودعات الوزارة في منطقة صبحان «مبردة»، ثُمَّ إلى المخازن المبردة في المستشفيات العامة، وأخيراً إلى المراكز الصحية التابعة لتلك المستشفيات إدارياً.

