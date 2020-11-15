القبض على 5 متهمين بحوزتهم سلاح نارى ومخدرات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، من القبض على 5 متهمين بحوزة أحدهم سلاح نارى "فرد خرطوش" و4 آخرين بحوزتهم كميات من الهيروين والبانجو بقصد الاتجار، خلال حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد أحمد جمال رئيس مباحث مركز ابوصوير ومعاونيه بضبط المتهم "عبدالرحمن.م.ع"31 عاما بدون عمل مقيم مدينة المستقبل دائرة مركز ابوصوير بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش".

كما تم ضبط كلا من المتهم "العشماوى.م.م"52 عاما بدون عمل مقيم منشية السلام دائرة مركز فايد حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 120 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "كريم.ع.ه"31 عاما بدون عمل مقيم ابوعطوة دائرة مركز الاسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليه فى 10 أحكام قضائية وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 3 كيلوجرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "محمود.ع.ال"31 عاما بدون عمل مقيم جلبانة دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 5 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "محمد.ا.م"21 عاما بدون عمل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 70 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .