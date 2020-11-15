القبض على عاطل بحوزته 4 أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة، وحيازته 4 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات، وكمية من مخدر الحشيش فى كرداسة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة كرداسة، تفيد اتجار عاطل بالأسلحة النارية غير المرخصة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين له والقبض عليه، وضبط بحوزته ( بندقية آلية - بندقية خرطوش - 2 فرد محلى الصنع – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - قطع لمخدر الحشيش).

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بقصد الاتجار، متخذاً من القرية محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل. - العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير.

- تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

- فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.

- تكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

- تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق.

- السجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.