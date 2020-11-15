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القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 3 طن لحوم فاسدة في السلام

الأحد، 15 نوفمبر 2020 12:21 م
القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 3 طن لحوم فاسدة في السلام لحوم فاسدة - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الامن ، من القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 3 طن لحوم فاسدة في منطقة السلام ، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بضبط 3٫41 طن "مقطعات لحوم – مقطعات دواجن – سجق – جمبرى") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية  ، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمدينة بالسلام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 

 

 


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