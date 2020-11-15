القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 3 طن لحوم فاسدة في السلام

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الامن ، من القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 3 طن لحوم فاسدة في منطقة السلام ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بضبط 3٫41 طن "مقطعات لحوم – مقطعات دواجن – سجق – جمبرى") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمدينة بالسلام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.