اليوم السابع
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القابضة للمياه تستجيب لشكوى أهالى بالمنوفية من إلقاء مخلفات سيارات الكسح بالنيل

الأحد، 15 نوفمبر 2020 12:46 م
القابضة للمياه تستجيب لشكوى أهالى بالمنوفية من إلقاء مخلفات سيارات الكسح بالنيل سيارات كسح _ أرشيفية
أحمد جمال الدين

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أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ردا على شكوى أرسلت من القارئ وائل سعيد إبراهيم لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع تحت عنوان "أهالى بالمنوفية يشكون إلقاء مخلفات سيارات الكسح بالنيل.. ورئيس المدينة يحرر محاضر"، جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أفادت انه في حالة ضبط جرار كسح يقوم بتفريغ الحمولة في النيل يتم اخطار رئيس مجلس المدينة  ورؤساء الوحدات المحلية قسم شئون بيئة لتحرير محاضر شرطة ضد المخالفين.
 
وكان القارئ وائل سعيد إبراهيم، أرسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع، متضررا فيها من إلقاء مخلفات سيارات الكسح بالنيل، وقال القارئ في شكواه عبر خدمة "الوتس آب" التى يقدمها اليوم السابع: "نحن سكان شارع ناتالي بعزبة علام بالهانوفيل العجمي التابعة لمحافظة الاسكندرية، القاء سيارات كسح الصرف الصحي مخلفاتها في نهر النيل فى قرية أبو نشابة التابعة لمدينة السادات بالمنوفية، ما أدى لتلوث المياه وانتشار الرائحة الكريهة والخوف من العدوى بالأمراض".

 

وتأتى هذه الاستجابة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء . 

 

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

 


صحافة مواطن

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