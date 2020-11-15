القابضة للمياه تستجيب لشكوى أهالى بالمنوفية من إلقاء مخلفات سيارات الكسح بالنيل

أحمد جمال الدين

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ردا على شكوى أرسلت من القارئ وائل سعيد إبراهيم لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع تحت عنوان "أهالى بالمنوفية يشكون إلقاء مخلفات سيارات الكسح بالنيل.. ورئيس المدينة يحرر محاضر"، جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أفادت انه في حالة ضبط جرار كسح يقوم بتفريغ الحمولة في النيل يتم اخطار رئيس مجلس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية قسم شئون بيئة لتحرير محاضر شرطة ضد المخالفين.

وكان القارئ وائل سعيد إبراهيم، أرسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع، متضررا فيها من إلقاء مخلفات سيارات الكسح بالنيل، وقال القارئ في شكواه عبر خدمة "الوتس آب" التى يقدمها اليوم السابع: "نحن سكان شارع ناتالي بعزبة علام بالهانوفيل العجمي التابعة لمحافظة الاسكندرية، القاء سيارات كسح الصرف الصحي مخلفاتها في نهر النيل فى قرية أبو نشابة التابعة لمدينة السادات بالمنوفية، ما أدى لتلوث المياه وانتشار الرائحة الكريهة والخوف من العدوى بالأمراض".