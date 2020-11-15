الطب الوقائى بالأقصر يعلن توافر خدمة تطعيم الإنفلونزا الموسمية بـ50 جنيها

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، عن توافر خدمة تطعيم الإنفلونزا الموسمية وهو لقاح الإنفلونزا الموسمية 2020_2021 (رباعي التكافؤ)، حيث يتوفر اللقاح في كل من:- (مكتب صحه ثاني بالبندر - مكتب صحه مركز اسنا)، ويتم التطعيم للراغبيين مقابل إجراء الخدمه الوقائية بقيمه خمسون جنيه (50 جنيها ) للجرعه ويتم التطعيم داخل مكتب الصحه فقط.

ومن جانبه قال الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، إنه يفضل تلقي التطعيم لمن هم أكثر عرضه وتشمل تلك الفئات:- (كبار السن والمصابيين بأمراض مزمنة ( تنفسية _ قلب_ سكر_ امراض مناعة _...الخ) – الأطفال من الأكثر عرضه - مرضي الأورام ونقص المناعة - السيدات الحوامل - التطعيم الزامي للمسافرين للعمرة)، موضحاً أنه يؤجل التطعيم للأشخاص المصابيين بالحمي ويمنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للاصابه بتفاعل حساسيه مفرطه ( البيض، فورمالدهيد، نيوميسين، اكتوكسينول 9)، وفي حال السيدات الحوامل الرجوع الي الطبيب المعالج أولاً وتطعيم الأطفال يبدأ من سن 6 شهور.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه يأتي تنفيذ هذه الإجراءات الوقائية بناء علي تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، حيث تعتبر مواجهه فيروسات الانفلونزا الموسمية هي أحد أهم الوسائل التي تنتهجها الدول نحو مواجهة فيروس كورونا المستجد من حيث الاستعداد لاحتمالية ارتفاع أعداد الإصابات في الفئات الاكثر عرضه لفيروس الإنفلونزا أو فيروس كورونا المستجد.

وكانت قد ناشدت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر، كافة المواطنين والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية مثل ارتداء الكمامات فى مختلف المواقع والأماكن العامة ووسائل النقل الجماعي والحرص علي التباعد الاجتماعى، حتى لا يتعرض المخالف لتطبيق الغرامة المقررة حال وجود المخالفة، وذلك حرصاً علي الصحة العامة لجميع الموطنين، وخصصت رقم "01060067061" لتلقي استغاثات حالات اشتباه فيروس كورونا المستجد مع امكانية ارسال صورة من الأشعة المقطعية ونتائج تحليل صورة الدم الكاملة علي الواتساب لنفس الرقم وذلك لعرضها علي المختصين وتوجيه الحاله فوراً لعمل اللازم،كما اجتمعت غرفتا الطوارئ والأزمات، وطوارئ واستغاثات كورونا بمديرية الصحة، لوضع كافة الاستعدادات الاستباقية والخطة الوقائية من فيروس كورونا المستجد.