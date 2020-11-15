الصين تشيد أكبر جسر معلق أحادى فى العالم بطول 798 مترًا.. فيديو

كتب هيثم سلامة

يبنى المهندسون الصينيون جسر لفزيجيانج الضخم الذى يعتبر أطول جسر معلق أحادى في العالم بطول 798 مترًا، ويمتد بـ 4 حارات فوق النهر، كما يتواجد برج بارتفاع 156 مترا، ويعتبر هذا الجسر جزء أساسى من طريق سريع لربط المناطق النائية ببقية البلاد.

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن طول جسر لفزيجيانج في مقاطعة يوننان جنوب الصين يبلغ 798 مترًا أي ما يعادل 2618 قدمًا، وقال مكتب جسر السكك الحديدية الصينية، إن الشركة الحكومية المسؤولة عن المشروع أكدت أن الهيكل المكون من 4 حارات سيكون أكبر جسر معلق أحادي في العالم وهو أيضًا الجسر الأول من نوعه في البلاد، والذي أقام العشرات من روابط المرور الضخمة في المناطق النائية، والتي غالبًا ما تكون جبلية لتحديث البنية التحتية للنقل.





وأفادت محطة CCTV الصينية الحكومية بأن اكتمال البرج يعني أن العمال قد أنهوا 60% من البناء الإجمالي للجسر، وقال دوان مياوكي، كبير مهندسي الجسر، إن الجرف شبه الرأسي على طول وادي النهر كان يشكل تحديًا لفريقه.

ويربط جسر لفزيجيانغ نفقين جبليين على جانبي وادي نهر لفزيجيانج وهو قسم رئيسي من طريق السريع الذي يبلغ طوله 190 كيلومترًا وينضم إلى مدينة يوشى ومحافظة تشوشيونج، ومن المتوقع خفض وقت السفر إلى النصف من 3 ساعات إلى ساعة ونصف ساعة.

وجاءت هذه الأنباء بعد أن كشفت الصين الأسبوع الماضي النقاب عن آلة ضخمة لبناء الجسور كان من المتوقع أن تبني جسورًا للسكك الحديدية عالية السرعة بشكل أسرع وأرخص وبحسب الحكومة ، فإن كونلون قادرة على إقامة عارضة صندوقية تزن 1000 طن بحد أقصى 40 مترًا (131 قدمًا).