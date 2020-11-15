الصور التذكارية ترصد فرحة الأقباط باحتفالات مولد دير مارجرجس فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

حرص العديد من الأقباط على التقاط الصور التذكارية خلال زيارتهم دير مارجرجس بجبل الرزيقات التابع لمحافظة الأقصر، للمشاركة فى الاحتفال السنوى للدير، بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة "اللد" فى فلسطين، وذلك وسط إجراءات احترازية لمنع نشر فيروس كورونا المستجد.

ويترأس صلوات القداسات ودورة الأيقونة والتى تعرف باسم الزفة، أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، الأنبا هدرا مطران أسوان، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوى للدير، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط، ويقام الاحتفال بهذه المناسبة كل عام بحضور مئات الآلاف من المواطنين من مختلف المحافظات بالإضافة إلى وفود الدول المختلفة ولكن فى ظل جائحة كورونا هذا العام تقرر اقتصار الاحتفال على الزيارات اليومية فقط وعدم المبيت داخل الدير مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية طوال فترة الزيارة.

من ناحية أخرى يشهد دير مارجرجس بالرزيقات إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة فى محيط الدير بالداخل والخارج وعلى أبوابه الرئيسية والفرعية للتأكد من شخصيات المشاركين بالاحتفالات، وذلك بناء على تعليمات اللواء عصام يسن مدير أمن الأقصر، واللواء أشرف منير حكمدار المديرية، بالإضافة إلى انتشار موسع لقوات الأمن المركزى والأمن العام وخبراء المفرقعات بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، للكشف عن الأسلحة والمعادن، ومنعت وقوف السيارات.

ومن المقرر أن يواصل الأقباط التوافد على دير مار جرجس بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، تزامناً مع ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مار جرجس الرومانى بمدينة اللد فى فلسطين، والتى تنتهى فى 16 نوفمبر الجارى، حيث يترأس صلوات القداسات والدورة أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوى للدير، نيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط.



الاحتفالات



الأقباط يلتقطون السيلفى



السيلفى والصور التذكارية ترصد فرحة الأقباط بإحتفالات مولد دير مارجرجس



جانب من الاحتفال



سيلفى الاحتفال