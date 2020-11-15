أعلنت وزارة الصحة اليابانية تسجيل 1441 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا المستجد .
وذكرت الوزارة - وفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن أتش كيه) اليوم /الأحد/ - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في اليابان ارتفع إلى 119 ألفًا و420 إصابة، بينهم 1908 حالات وفاة .
وأشارت إلى أن محافظة أوساكا، ثاني أكبر المحافظات اليابانية، شهدت تسجيل 266 إصابة جديدة اليوم، في حين سجلت العاصمة طوكيو 255 إصابة جديدة .
وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في طوكيو منذ بداية الجائحة 34 ألفًا و751 إصابة.
الصحة اليابانية: تسجيل 1441 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كوروناالأحد، 15 نوفمبر 2020 07:44 م
كورونا فى اليابان - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة اليابانية تسجيل 1441 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا المستجد .
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