اليوم السابع
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الأحد، 15 نوفمبر 2020 08:44 م
خالد صلاح
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الصحة اليابانية: تسجيل 1441 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا

الأحد، 15 نوفمبر 2020 07:44 م
الصحة اليابانية: تسجيل 1441 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا كورونا فى اليابان - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة اليابانية تسجيل 1441 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا المستجد .
وذكرت الوزارة - وفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن أتش كيه) اليوم /الأحد/ - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في اليابان ارتفع إلى 119 ألفًا و420 إصابة، بينهم 1908 حالات وفاة .
وأشارت إلى أن محافظة أوساكا، ثاني أكبر المحافظات اليابانية، شهدت تسجيل 266 إصابة جديدة اليوم، في حين سجلت العاصمة طوكيو 255 إصابة جديدة .
وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في طوكيو منذ بداية الجائحة 34 ألفًا و751 إصابة.


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فيروس كورونا

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