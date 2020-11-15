الصحة العالمية: عدد مصابى فيروس كورونا فى إفريقيا قرابة الـ 2 مليون حالة

كتب أحمد عرفة

أكد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد فى إفريقيا، وصل إلى 1962431 حالة، بعد زيادته بمقدار 13143 في اليوم الماضى.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، أن عدد الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا في المنطقة، ارتفع خلال الـ 24 ساعة، بمقدار 239 وفاة ليصل إلى 47072. وتعافى من المرض أكثر من 1.6 مليون شخص.

وتم تسجيل معظم حالات الإصابة والوفيات، في جنوب إفريقيا بـ 749182 و20206 على التوالى وسجل المغرب 4697 حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد وفي المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، تأتى بعد جنوب إفريقيا، كل من كينيا (69273 إصابة و1249 وفاة)، ونيجيريا (64996 إصابة و1163 وفاة).