الصحة السعودية: المملكة تمر بمرحلة استقرار من حيث إصابات كورونا

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أكد مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة تمر بمرحلة استقرار من حيث إصابات كورونا، وأنه تم ملاحظة ارتفاع في حدود الـ 7% لعدد الحالات الحرجة في المملكة على مدى الأسبوعين الماضيين.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأحد ونقلته وكالة الأنباء السعودية (واس): "إن أبرز الإجراءات التي تمت في الموجة الثانية حول العالم هي التشديد بفرض الكمامات، وضع قيود مشددة على التجمعات، كما شُددت الإجراءات المتبعة في المنافذ، ومُنع التجول جزئيًا وكليًا، وأوقفت بعض الأنشطة."

وبين أن السبب الأكبر لارتفاع عدد الإصابات مجدداً في بعض الدول حول العالم مرتبط بعدم تقيد أفراد المجتمعات بالسلوكيات الصحية والبروتوكولات الصحية. ‏ ‏