وقال مساعد ممثل المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالسودان، إن الأولوية القصوى حاليا هى توفير المأوى والمأكل والمشرب لهؤلاء اللاجئين وترحيلهم لمناطق آمنة وبعيدة عن الحدود، وأضاف أن المفوضية تعكف الآن على إنشاء معسكرات تتوفر فيها كافة مقومات الحياة.



من جانبه، ناشد معتمد اللاجئين، المنظمات العالمية والمجتمع الدولي للتحرك العاجل لتقديم الدعم للاجئين الفارين من الحرب في اقليم التجراي، لافتا إلى أن الأوضاع تتفاقم بشكل مستمر، مما يستدعي تضافر الجهود لاحتوائها.