الرئيس الإيرانى: لا خيار أمامنا سوى الإغلاق العام للسيطرة على انتشار كورونا

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، إنه لا خيار أمام حكومته سوى الإغلاق العام للسيطرة على انتشار وباء كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأوضح رئيس إيران، أن بلاده تمنع التنقل بين المدن اعتبارا من السبت المقبل للحد من تفشي كورونا.

وفى وقت سابق، قالت وزارة الصجة الإيرانية اليوم الأحد، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد زادت 12543 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مسجلة رقما قياسيا رفع الإجمالي التراكمي لحالات الإصابة إلى 762068 حالة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري للتلفزيون الرسمي، إن 459 شخصا توفوا بالمرض في الساعات الأربع والعشرين الماضية مما رفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 41493 حالة في أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من الفيروس.