اليوم السابع
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الرئاسة الجزائرية: الرئيس تبون أنهى البروتوكول العلاجى ويجرى فحوصات طبية

الأحد، 15 نوفمبر 2020 04:14 م
الرئاسة الجزائرية: الرئيس تبون أنهى البروتوكول العلاجى ويجرى فحوصات طبية الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
أ ش أ

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أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون أنهى البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا المستجد، ويجرى فحوصات طبية.
وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد أنه "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإطلاع الرأي العام على تطور حالته الصحية، يؤكد الفريق الطبي المرافق له أنّ الرئيس قد أنهى بروتوكول العلاج الموصى به، ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البروتوكول".
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت يوم 28 أكتوبر الماضي نقل الرئيس تبون، إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية معمقة بناء على توصية الطاقم الطبي، قبل أن تعلن في 3 نوفمبر الجاري أنه يواصل تلقي العلاج بأحد المستشفيات الألمانية جراء إصابته بفيروس كورونا، مؤكدة أن حالته الصحية في تحسن تدريجي.

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كورونا فى الجزائر

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