الحاكم الجمهوري لولاية أوهايو: من الواضح أن جو بايدن هو الرئيس المنتخب

كتب أحمد عرفة

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن الحاكم الجمهوري لولاية أوهايو مايك ديواين، قوله إنه من الواضح أن جو بايدن هو الرئيس المنتخب.

وأضاف الحاكم الجمهوري لولاية أوهايو، أن عملية انتقال السلطة مهمة للغاية ويحق لدونالد ترامب سلوك الطريق القضائي.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن بايدن فاز بعيون وسائل الإعلام "المزيفة" ولم اعترف بالنتيجة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته: الانتخابات مزيفة والطريق طويل لنقطعه.

وتابع دونالد ترامب: الانتخابات مزورة وسنفوز.